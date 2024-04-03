وزراء خارجية "الناتو" يبحثون إرسال بعثة "غير عسكرية" لأوكرانيا

كشف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي عن أن وزراء خارجية "الناتو" سيبحثون خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم وغدا إرسال بعثة "غير عسكرية" إلى أوكرانيا.

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وقال في حديث إذاعي: "سيبحث الاجتماع أوكرانيا والغزو الإمبريالي الروسي الجديد لها ومساعدتها من قبل الدول الأعضاء، فضلا عن إمكانية اتخاذ قرار بشأن إرسال بعثة غير عسكرية لدعم أوكرانيا".

وأضاف أن مهمة هذه البعثة ستكون "خلق فرص لاستخدام موارد التحالف لتدريب الأوكرانيين، واستخدام لوجستيات التحالف أو العناصر المشتركة الأخرى المتوفرة لدينا... قد يمثل هذا دعما كبيرا لأوكرانيا المتعثرة".

المصدر: نوفوستي