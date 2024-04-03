الدفاع الروسية تعلن تعاقدها مع أكثر من 100 ألف متطوع منذ مطلع العام

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعاقدها مع أكثر من 100 ألف منتسب جدد منذ مطلع العام للخدمة في القوات المسلحة الروسية، في ظل إقبال كبير على التطوع.

وجاء في بيان الوزارة: "في موسكو والمدن الروسية الأخرى، زاد عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بنظام التعاقد بشكل ملحوظ".

إقرأ المزيد

وأضاف: "منذ بداية العام التحق أكثر من 100 ألف فرد بالخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية".

وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن عدد الروس الذين اندفعوا بشكل طوعي إلى الدفاع عن وطنهم أثار دهشة نظام كييف.

وأشار إلى أن أكثر من 500 ألف شخص انضموا للقوات الروسية، 420 ألفا منهم بموجب عقود.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد دعا الأوكرانيين خارج البلاد إلى العودة، في ظل تخلّف عشرات آلاف المطلوبين عن الالتحاق بالجيش وفرارهم داخل البلاد وخارجها.

ويعاني الجيش الأوكراني نقصا حادا في الأفراد بعد الخسائر البشرية الفادحة التي تتكبدها قواته وانعدام جدوى المواجهة أمام الجيش الروسي، مهما كان حجم الدعم الغربي.

المصدر: تاس