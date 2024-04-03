رياضيو القرم يرفضون الذهاب إلى الألعاب الأولمبية 2024

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، عبر قناته على تطبيق "تيليغرام"، رفض الرياضيين المحليين الذهاب إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وقال حاكم شبه جزيرة القرم:"لقد خانت اللجنة الأولمبية الدولية المبادئ الأولمبية وتحولت إلى أداة للانتقام السياسي وتصفية الحسابات مع الدول التي لا يحبها الغرب".

وتابع: "إنهم لا يخفون ذلك".

وأشار أكسينوف إلى أنه يدعم قرار الرياضيين (رياضي القرم) بشكل كامل.

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وفي وقت سابق، تحدث رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ عن إنشاء لجنة خاصة تراقب تصريحات الرياضيين الروس في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت، ويشارك الجانب الأوكراني أيضا في هذا الأمر.

وفي ديسمبر 2023، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

وفي الوقت نفسه، لن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وكذلك أولئك الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة. بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: RT