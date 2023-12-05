آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.12.2023/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjgh
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
مستشار بايدن "اكتشف" حلفاء لبوتين في الكونغرس الأمريكي
- مصدر: القوات الروسية تسيطر بشكل شبه كامل على المناطق السكنية أمام قرية كوراخوفو
- الدفاع الروسية: تحييد 39 مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف والقرم
- نائب أوكراني يحذر: جر القوات الأوكرانية إلى النزاعات السياسية سينتهي كارثيا
- الولايات المتحدة.. الديمقراطي والجمهوري يفشلان في التوصل لاتفاق بشأن تقديم الدعم لأوكرانيا
- أوربان يدعو الاتحاد الأوروبي إلى الكف عن مفاوضات عضوية أوكرانيا
- لندن تنفي "اختراق" قراصنة روس وصينيين مجمعا نوويا بريطانيا ضخما
- بوتين: النظام الدولي للأمن مستمر في التدهور في ظل سيطرة الغرب على مؤسساته
- بوتين يكشف سبب تقويض التعاون بين روسيا وألمانيا
- البيت الأبيض يحدد متى سيوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة
- واشنطن تعترف بأن وضع كييف بات صعبا