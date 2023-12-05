شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على ضرورة مكافحة الأفكار التي تم دسها في البرامج التعليمية في دونباس، والمتمثلة في نشر الكراهية للروس وتزوير التاريخ وتشويه وعي السكان.

وأكد بوتين خلال اجتماع المجلس الإشرافي للحركة الاجتماعية والحكومية لعموم روسيا للأطفال والشباب، اليوم الثلاثاء، على أهمية أن تكون هذه الفرص والإمكانيات متاحة في كل مكان، في المدن الكبرى، وفي القرى الصغيرة، وللأطفال من منطقتي دونباس ونوفوروسيا.

وأوضح أنه في هذه المناطق هناك الكثير مما يجب الاهتمام به، مشددا على ضرورة مكافحة الإرث المدمر المتمثل في السياسات القومية العدوانية التي اتبعتها السلطات المتعاقبة في كييف.

وقال إن سلطات كييف عملت في وقت سابق على إدخال كراهية روسيا وتزييف التاريخ في البرامج التعليمية، ونشر الفتن بين الناس، وتشويه وعي الشعب عمدا.

المصدر: نوفوستي