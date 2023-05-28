زاخاروفا: لا يمكن تعميم ظاهرة "الروسوفوبيا" على كافة الشعب الأمريكي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يمكن اعتبار الولايات المتحدة داعمة لظاهرة "الروسوفوبيا" في الوقت الذي لا يمتلك فيه المواطنون الأمريكيون أدنى فكرة عن تصريحات ساستهم العنصرية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا 1"، "أن تصريحات السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، بأن قتل الروس هو "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ما هي إلا استمرار لتصريح الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي أدلى به خلال مقابلة مع صانعي المقالب الروسيين فوفان وليكسوس، بأن مهمة نظام كييف الحالية هي قتل أكبر عدد ممكن من الروس".

وأضافت: "هل يمكن تعميم هذه التصريحات على كامل الولايات المتحدة؟، لا فهنالك شعب أمريكي ليس لديه أدنى فكرة عن التصريحات التي يدلي بها ساستهم الذين اختاروهم لتمثيلهم".

وشددت زاخاروفا على أن الشعب الأمريكي كان سينتفض ضد تصريحات غراهام العنصرية، ويخمدها في اليوم التالي، لو أنها مست الأقلية ذات الأصول الإسبانية أو الأمريكيين الأفارقة أو الأفارقة أو الآسيويين.

وخلصت زاخاروفا إلى أن الأطروحات التي يكررها السياسيون الأمريكيون حول "قتل الروس" ما هي إلا "دليل عمل إرشادي" مترسخ في عمق العقلية الأمريكية السياسية.

المصدر: نوفوستي