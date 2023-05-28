بعد تصريحاته المعادية للروس.. لجنة التحقيق الروسية تفتح قضية جنائية ضد سيناتور أمريكي

أوعز رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، بفتح قضية جنائية بشأن التصريحات المعادية للروس، التي أدلى بها السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في كييف.

ونشرت اللجنة على قناتها في "تيليغرام":"أصدر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، تعليمات إلى إدارة التحقيقات الرئيسية بفتح قضية جنائية بشأن تصريحات السيناتور الأمريكي (ليندسي غراهام) حول قتل الروس.. سيقدم محققو لجنة التحقيق الرئيسية تقييما قانونيا مناسبا لهذه الواقعة".

وصف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، مقتل الروس بأنه "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال غراهام خلال الاجتماع الذي نشرته الخدمة الصحفية لزيلينسكي: "الروس يموتون.. لم ننفق المال بهذه الجودة من قبل". مضيفا أن "هذا الأمر هو أنجح إنفاق للمال من قبل واشنطن كجزء من مساعدة كييف".

المصدر: RT + نوفوستي