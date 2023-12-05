الدفاعات الجوية الروسية تسقط 3 مسيرات أوكرانية في مقاطعة بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وسائل الدفاع الجوي أسقطت ثلاث مسيرات أوكرانية واعترضت ثلاثا أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود.

وجاء في بيان الوزارة: "في حوالي الساعة 20:00 من يوم 5 ديسمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجمة إرهابية ضد منشآت على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة. فتصدت لها وسائل الدفاع الجوي ودمرت ثلاث مسيرات واعترضت ثلاثا أخرى في أجواء مقاطعة بيلغورود".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحية خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني اليومية نحو 695 جنديا.

وفي 26 نوفمبر المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها تمكنت من اعتراض صاروخي "إس-200" أوكرانيين معدّلين لضرب أهداف أرضية فوق بحر أزوف.

المصدر: RT