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تدمير أربع مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

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تدمير أربع مسيرات جوية أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
Sputnik
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قالت وزارة الدفاع الروسية، إن قواتها تمكنت من تدمير أربع طائرات أوكرانية بدون طيار فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وذكرت الوزارة، أن نظام كييف نفذ محاولة دورية جديدة أخرى لمهاجمة أهداف بطائرات بدون طيار في المقاطعات الروسية المحاذية لأوكرانيا.

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ووفقا للوزارة، تمكنت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من تدمير أربع طائرات معادية بدون طيار فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك.

وأضافت الوزارة في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم التصدي لمحاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية بواسطة درونات جوية من نوع الطائرات على أهداف داخل الأراضي الروسية. ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة أربع طائرات بدون طيار أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وكورسك".

المصدر: تاس

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