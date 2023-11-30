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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود

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الدفاع الروسية: إسقاط مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الخميس تدمير طائرة بدون طيار أوكرانية في سماء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية.

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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

وقالت الدفاع الروسية في بيان مقتضب: "هذه الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة بدون طيار على أهداف على أراضي روسيا".

وأوضح البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت المسيرة الأوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وفي حادث مشابه سابق، أسقطت الدفاعات الروسية صباح الأربعاء مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار على الأرض.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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