الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأربعاء مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا عند الساعة 7.30 صباح اليوم استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق مدينة بودولسك في مقاطعة".

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وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية أحبطت في بودولسك هجوما بطائرة بدون طيار أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو، حيث تم إسقاطها دون وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: RT