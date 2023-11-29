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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو

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الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو
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أسقطت الدفاعات الروسية صباح اليوم الأربعاء مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة موسكو دون أن يسفر الحادث عن إصابات أو أضرار.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "أحبطت الدفاعات الروسية هجوما أوكرانيا جديدا عند الساعة 7.30 صباح اليوم استهدف أراضي روسيا، حيث أسقطت أنظمة الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية فوق مدينة بودولسك في مقاطعة".

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وأعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أن الدفاعات الجوية أحبطت في بودولسك هجوما بطائرة بدون طيار أوكرانية كانت تحلق باتجاه موسكو، حيث تم إسقاطها دون وقوع إصابات أو أضرار.

المصدر: RT

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