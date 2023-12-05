الدفاع الروسية: تدمير طائرتين أوكرانيتين ومروحية و74 مسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها أسقطت طائرتين حربيتين أوكرانيتين ومروحية خلال آخر 24 ساعة، فيما بلغت خسائر الجيش الأوكراني اليومية نحو 695 جنديا.

إقرأ المزيد

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرتين من طراز "ميغ-29" في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك ونيكولايف ومروحية "مي-8" في خاركوف، كما دمرت 74 مسيرة في مناطق متفرقة وصاروخا مضادا لرادارات من طراز HARM.

وفي ما يلي تفاصيل أخرى تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

صد 3 هجمات على محور كوبيانسك، وشملت خسائر القوات الأوكرانية هناك نحو 35 عسكريا وعربتين قتاليتين مدرعتين ومدفعا ذاتي الحرمة "غفوزديكا"

على محور كراسني ليمان بلغ إجمالي خسائر العدو نحو 55 عسكريا

صد 4 هجمات معادية على محور دونيتسك، حيث خسر العدو نحو 270 عسكريا وعربتين قتاليتين مدرعتين

على محور جنوب دونيتسك، تم القضاء على نحو 245 عسكريا، فيما دمرت 4 عربات قتالية مدرعة و4 سيارات ومدفع هاوتزر "مستا-بي" ومدفع هاوتزر "دي-30"

على محور زابوروجيه، شملت خسائر القوات الأوكرانية نحو 50 عسكريا وأربع عربات قتالية مدرعة و4 شاحنات صغيرة ومدفع "غياتسينت-بي".

على محور خيرسون، خسر العدو نحو 40 عسكريا، ومدفعا ذاتي الحركة Paladin M109، ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا".

ضرب مستودع الأسلحة التابع للواء الدفاع الإقليمي رقم 124 قرب مدينة خيرسون، وإصابة قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 103 مناطق

المصدر: وزارة الدفاع الروسية