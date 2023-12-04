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الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 800 جندي و30 مسيرة خلال يوم

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الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 800 جندي و30 مسيرة خلال يوم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت نحو 805 جنود على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

  • صد هجوم على محور كوبيانسك وبلغت خسائر العدو نحو 35 عسكريا، إضافة إلى 3 مركبات قتالية مدرعة ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"
  • صد 5 هجمات على محور كراسني ليمان وشملت الخسائر الأوكرانية نحو 280 عسكريا و5 مركبات قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"
  • على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين
  • على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 100 عسكري و4 مركبات قتالية مدرعة
  • على محور زابوروجيه شملت خسائر العدو نحو 40 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين
  • على محور خيرسون، قتل نحو 50 جنديا للعدو وتم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "غياتسينت"
  • إصابة قوات معدات عسكرية في 107 مناطق
  • إسقاط 30 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض صاروخ من نظام HIMARS

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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