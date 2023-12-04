الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر أكثر من 800 جندي و30 مسيرة خلال يوم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية بلغت نحو 805 جنود على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية وفي ما يلي أبرز تفاصيله:

صد هجوم على محور كوبيانسك وبلغت خسائر العدو نحو 35 عسكريا، إضافة إلى 3 مركبات قتالية مدرعة ومدفع ذاتي الحركة "غفوزديكا"

صد 5 هجمات على محور كراسني ليمان وشملت الخسائر الأوكرانية نحو 280 عسكريا و5 مركبات قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"

على محور دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 300 جندي ومركبتين قتاليتين مدرعتين

على محور جنوب دونيتسك خسرت القوات الأوكرانية نحو 100 عسكري و4 مركبات قتالية مدرعة

على محور زابوروجيه شملت خسائر العدو نحو 40 عسكريا وناقلتي جند مدرعتين

على محور خيرسون، قتل نحو 50 جنديا للعدو وتم تدمير مدفع M777 أمريكي الصنع ومدفع هاوتزر "غياتسينت"

إصابة قوات معدات عسكرية في 107 مناطق

إسقاط 30 طائرة أوكرانية بدون طيار، واعتراض صاروخ من نظام HIMARS

المصدر: وزارة الدفاع الروسية