أفاد نائب قائد سرية البندقية الأولى من الفوج 110 والذي أطلق عليه لقب "كوبول" بسيطرة القوات الروسية على المباني السكنية في قرية واقعة أمام قرية كوراخوفو على محور دونيتسك.

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وقال: "هناك حركة في اتجاه دونيتسك، وهي مرحلة نشطة لتحريرنا للتجمعات السكنية. تم تحرير المباني متعددة الطوابق في هذه المنطقة بالكامل من قوات العدو، ولا تزال جيوب مقاومة معزولة موجودة في القطاع الخاص فقط. حرفيا (يبقى أن يتم السيطرة عليها) بقيت أمامنا بضعة منازل وسينهار دفاع العدو تماما".

وأضاف أنه في عمق المواقع الأوكرانية في منطقة قرية كوراخوفو التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، توجد شبكة من التحصينات الدفاعية.

وذكر أن القوات الأوكرانية تقصف باستخدام المواقع في قرية كوراخوفو بانتظام مدن وقرى بجمهورية دونيتسك، وعلى وجه الخصوص قريتي تيلمانوفو ونيكولسكوي، وكذلك بعض مناطق دونيتسك.

المصدر: نوفوستي