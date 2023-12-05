الجيش الروسي يحصل على دفعة من مقاتلات MiG-31 المحدّثة

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات أن قوات سلاح الجو في الجيش حصلت على دفعة من مقاتلات MiG-31 الاعتراضية المحدّثة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة:"أكمل مصنع سوكول الروسي لصناعة الطائرات برنامج العام 2023 لإصلاح وتحديث الطائرات المقاتلة الاعتراضية من طراز MiG-31 لصالح وزارة الدفاع الروسية، وتسلّم الجيش في الوقت المحدد دفعة من هذه الطائرات، وأرسلها إلى قواعدها".

وأشار البيان إلى أن تحديث وتعديل طائرات MiG-31 يعتبر أحد الأنشطة الرئيسية لمصنع سوكول الروسي حاليا".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الطائرات المحدثة حصلت على أنظمة تحكم جديدة بالأسلحة ورادارات مطوّرة تسمح لها برصد أهدافها على مسافة 320 كلم، وتوفر هذه الأنظمة للطائرات قدرة على تتبع 10 أهداف جوية في وقت واحد.

تستخدم مقاتلات MiG-31 لاعتراض الأهداف الجوية بعيدة المدى التي تعجز المقاتلات الاعتراضية التقليدية عن الوصول إليها، ويمكن لهذه الطائرات العمل في أسراب جوية مع مقاتلات أخرى أو بشكل منفرد، وتساعدها على تحديد أهدافها رادارات شبكية متطورة يمكنها رصد مختلف الأهداف الجوية بدقة عالية وعلى مسافات بعيدة.

إقرأ المزيد

يبلغ طول هذه المقاتلات 21.62 متر، ويمكنها التحليق على ارتفاعات عالية تصل إلى 20600 متر بسرعة 3000 كلم/ ساعة، مدعومة بزوج من محركات "دي-30 FB" النفاثة، وتستخدم هذه الطائرات عدة أنواع من الصواريخ القتالية، ومنها صواريخ "جو-جو" "R-33" بعيدة المدى، وصواريخ "جو-جو" "R-73" قصيرة المدى، إضافة إلى صواريخ "كينجال" الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا