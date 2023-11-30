الجيش الروسي يتسلم غواصتين نوويتين صاروخيتين

أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية، أن سلاح البحرية في الجيش تسلّم غواصتين نوويتين حاملتين للصواريخ المجنحة والصواريخ البالستية.

وقال المصدر لوكالة نوفستي الروسية: "تسلّم سلاح البحرية الروسي غواصة الإمبراطور ألكسندر الثالث النووية الصاروخية من فئة Borei-A، وغواصة كراسنويارسك المتعددة الأغراض التي تنتمي لفئة Yasen-M".

وأضاف "تم توقيع وثائق قبول الغواصتين الجديدتين في مصنع سيفماش الروسي لبناء السفن والغواصات، وستقام مراسم رفع علم البحرية على الغواصتين بعد العاشر من ديسمبر 2023".

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير غواصة " الإمبراطور ألكسندر الثالث" عام 2015، وأنزلتها إلى المياه أول مرة في ديسمبر 2022، أما غواصة K-571 "كراسنويارسك" بدأ تطويرها في مصنع "سيفماش" عام 2014، في إطار المشروع الحكومي 885М، وأنزلت إلى المياه أول مرة عام 2021.

ويمكن لكل غواصة من غواصات Borei-A حمل 16 صاروخا نوويا استراتيجيا بعيد المدى من نوع "بولافا"، كما جهّزت هذه الغواصات بمنظومات لإطلاق طوربديات من عيار 533 ملم.

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أما غواصات Yasen-M فتتسلح بصواريخ "كاليبر" و"أونيكس" المجنحة البعيدة المدى، وبمنظومات صواريخ "تسيركون" المضادة للسفن الحربية، كما جهزت بطوربيدات مضادة للغواصات والسفن المعادية من عيار 533 ملم.

وتتمتع هذه الغواصات بمقدار إزاحة للمياه يعادل 13800 طن، وقدرة على الغوص لأعماق تصل إلى 600 م، وسرعة في الإبحار تصل إلى 30 عقدة بحرية، فضلا عن أن هياكلها حصلت على تصاميم ومواد خاصة تجعلها تصدر أقل قدر من الضوضاء عند الحركة ما يساعدها على التخفي عن السفن والغواصات المعادية.

المصدر: سلاح روسيا