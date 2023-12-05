أكد النائب في البرلمان الأوكراني، أليكسي كوشيرينكو، أن محاولات "جر القوات الأوكرانية" إلى "دوامة المؤامرات والنزاعات" السياسية في كييف سينتهي بشكل كارثي.

واشتكى كوشيرينكو من أنه في أوكرانيا على مدى السنوات العشر الماضية، بدلا من بناء "اقتصاد عسكري"، كان هناك الكثير من "مؤتمرات الفضاء" التي لها نفس القيمة العملية مثل "نصيحة السيدة البطلة ماريانا" (النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوغلا) التي طالبت بمعاقبة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

إقرأ المزيد

وأضاف: "كل هذا على خلفية العلاقات العامة التي لا نهاية لها، والثرثرة السياسية ومؤسسات الدولة المتدنية، بدءا من البرلمان الأوكراني والحكومة وانتهاء بـ"مكتب" غير دستوري (رئيس أوكرانيا). إن جر القوات الأوكرانية إلى دوامة المكائد والنزاع وراء الكواليس سينتهي بشكل كارثي".

وقدم كوشيرينكو الأسبوع الماضي، اقتراحا إلى قيادة البرلمان بعزل بيزوغلا من منصب نائب رئيس لجنة الدفاع لانتقادها القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني.

حيث قالت بيزوغلا أنه يجب معاقبة زالوجني وجميع الجنرالات الأوكرانيين بسبب فشل الهجوم المضاد وعدم وجود خطة لمواصلة الأعمال القتالية في العام المقبل.

المصدر: نوفوستي