أكد رئيس معهد أبحاث "بنتا" في كييف فلاديمير فيسينكو، أن إقالة القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني، من منصبه ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي.

وقال فيسينكو لصحيفة NBC News إن إقالة زالوجني ستضعف موقف زيلينسكي وستكون بمثابة "ضربة قوية" له.

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وأشار إلى أن زالوجني هو ثاني أكثر الأشخاص شعبية في أوكرانيا، ويعتبره فريق زيلينسكي منافسا محتملا.

وأفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية في وقت سابق نقلا عن مصدر سياسي أن زيلينسكي، لن يجري انتخابات رئاسية إلا بعد رفض زالوجني، المشاركة فيها.

ونشرت الصحيفة نفسها في وقت سابق استطلاعا أظهر أن مستوى ثقة الأوكرانيين بزالوجني تتجاوز مستوى ثقتهم بزيلينسكي.

وبحسب الاستطلاع فإن ثقة الأوكرانيين في قائد القوات الأوكرانية تبلغ 82%، وفي زيلينسكي 72%.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى تأييد أنشطة رئيس نظام كييف انخفض بشكل ملحوظ في يوليو من هذا العام.

المصدر: RT