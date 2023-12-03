قال فيتالي كليتشكو عمدة العاصمة الأوكرانية، إن قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، أصاب كبد الحقيقة في مقالته لمجلة إيكونوميست، عن الوضع الحرج للجيش الأوكراني على الجبهة.

وأضاف كليتشكو في مقابلة مع صحيفة 20 Minuten السويسرية: "لقد قال الحقيقة. في بعض الأحيان لا يريد الناس سماع الحقيقة".

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وأكد عمدة كييف، على أن زالوجني بالذات يتحمل المسؤولية في نهاية المطاف.

وأشار العمدة إلى أنه لن يكون من الممكن إلى الأبد، الكذب على شعب أوكرانيا والشركاء الغربيين بشأن الوضع الحقيقي على الجبهة.

في وقت سابق، أعلن فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، أن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

وقال زالوجني: "وصلنا إلى طريق مسدود في مستوى التكنولوجيا. على الأرجح، لن يكون هناك اختراق عميق وجميل من جانب قواتنا".

من جانبه، علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على تصريح زالوجني بالقول: "لا، لم يصل الأمر إلى طريق مسدود. روسيا تواصل بشكل مطرد تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة. يجب تحقيق جميع الأهداف التي تم تحديدها لهذه العملية".

المصدر: RT