وسائل إعلام أوكرانية: زيلينسكي يمنع الإدارات المحلية من التواصل مع قائد قواته

وجه مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رؤساء الإدارات المحلية في أوكرانيا بـ"وقف أي اتصال" مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني، حسب صحيفة "سترانا" الأوكرانية.

وأضافت الصحيفة: "الأسبوع الماضي، أصدر مكتب رئيس أوكرانيا تعليماته لرؤساء الإدارات الإقليمية بوقف أي اتصال مع قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني".

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وبحسب الصحفي يوري نيكولوف، فإن مكتب زيلينسكي اتخذ هذه الخطوة "حتى لا تثير النخب المحلية أي جدل حول زالوجني".

وكتبت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني على خلفية فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي إذا قرر خوض السياسة.

ولفتت إلى تصريحات زالوجني الأخيرة، حول الجمود على الجبهة وفشل الهجوم المضاد الأوكراني وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وأن كل الحسابات كانت خاطئة، التي أغضبت زيلينسكي، وكانت إحدى العلامات غير المباشرة للصراع بينهما.

المصدر: نوفوستي