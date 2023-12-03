25 ألف توقيع على عريضة تطالب بتعبئة نواب البرلمان في أوكرانيا

تم في يوم 5 سبتمبر الماضي تسجيل عريضة على الموقع الإلكتروني لفلاديمير زيلينسكي، تطالب بتعبئة نواب البرلمان وكبار موظفي الدولة في أوكرانيا للخدمة في الجيش.

وقبل ثلاثة أيام من انتهاء عملية جمع التوقيعات، حصلت العريضة على 25312 صوتا، ويكفي زيلينسكي للنظر فيها، وجود 25 ألف صوت.

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وكان المبادر لهذا الالتماس، عضو البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، المعتقل الآن بتهمة الخيانة.

ويدعو الالتماس إلى النظر في "مشاريع قوانين عاجلة تساهم في التعبئة العادلة للمواطنين... وخاصة النواب وموظفي الخدمة المدنية في أوكرانيا".

وفي يناير 2023، منعت السلطات الأوكرانية المسؤولين والعاملين في هيئات حماية القانون، من السفر إلى الخارج دون مهمات رسمية. وينطبق المرسوم على الوزراء ونوابهم وأعضاء البرلمان ورؤساء هيئات الحكومة المركزية ونوابهم ورئيس مكتب زيلينسكي ونوابه ورؤساء جهاز الأمن الأوكراني والبنك الوطني والنواب وأمين المظالم والنواب ورؤساء الهيئات الحكومية الأخرى.

ووفقا لقرار مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، خلال فترة التعبئة والأحكام العرفية، لا يمكن لموظفي الخدمة المدنية السفر خارج أوكرانيا إلا في مهمات عمل.

المصدر: نوفوستي