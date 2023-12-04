بوتين يكشف سبب تقويض التعاون بين روسيا وألمانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وألمانيا تمكنتا من تطوير التعاون العملي لعقود من الزمن، لكن تم تقويض ذلك لأسباب متعددة، من بينها الهجوم الإرهابي على "السيل الشمالي".

وأوضح بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير الألماني الجديد لدى موسكو، ألكسندر غراف لامبسدورف، قائلا: "على مدى أكثر من نصف قرن، تمكنا من تطوير تعاون عملي مع ألمانيا، وقد جلب ذلك فوائد لكلا الدولتين، وربما ليس لنا فقط، ولكن للقارة الأوروبية بأكملها".

وأضاف: "علاوة على ذلك، كانت الطاقة دائما مجالا جذابا للتعاون الثنائي".

وأشار إلى أن روسيا "ظلت على مدى عقود تزود ألمانيا بشكل موثوق ودون انقطاع بالنفط والغاز ومنتجات الطاقة الأخرى بأسعار معقولة، لكن تم تقويض هذا التعاون حرفيا، بما في ذلك من خلال تخريب خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي".

هذا وقال مدير إدارة التعاون الاقتصادي بالخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، في وقت سابق، إن موسكو لا تستبعد احتمال مطالبتها بالحصول على تعويض بعد انتهاء التحقيق في تفجيرات "السيل الشمالي".

كما طالبت الخارجية الروسية بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، وأكدت أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي بهذا الموضوع.

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المصدر: RT