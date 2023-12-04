بينهم ممثلو دول عربية.. بوتين يتسلم أوراق اعتماد السفراء الجدد ويدعوهم لزيارة "منتدى روسيا"

تسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين في الكرملين، أوراق اعتماد سفراء 21 دولة، ودعاهم لزيارة "منتدى روسيا" الدولي.

ويقام هذا الحدث تقليديا في قاعة ألكسندر بقصر الكرملين الكبير.

وتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوراق اعتماد سفراء كل من بوروندي، إثيوبيا، كازاخستان، مالي، كوريا الجنوبية، غامبيا، ألمانيا، سنغافورة، السويد، سلوفينيا، لوكسمبورغ، باكستان، الجزائر، الكويت، أستراليا، موريتانيا، تركيا، بريطانيا، وتركمانستان واليونان وجمهورية الدومينيكان.

كما دعا السفراء الجدد، لزيارة معرض ومنتدى "روسيا" الدولي.

ووفقا للتقاليد، يقبل الرئيس خطابات الاعتماد ويلقي خطابا مخصصا للقضايا الدولية الأكثر إلحاحا، ويصف أيضا علاقات روسيا مع الدول التي يقدم سفراؤها خطابات الاعتماد.

هذا وقام الرئيس فلاديمير بوتين، بزيارة إلى معرض ومنتدى "روسيا" الدولي، حيث شارك في حفل توزيع جوائز "متطوع العام" ضمن فعاليات منتدى "نحن معا".

وقد بدأت أعمال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في مركز معارض عموم روسيا "في دي إن خا" بالعاصمة موسكو، 4 نوفمبر الماضي، وستستمر حتى 12 أبريل 2024. وتستمر فعاليات منتدى "نحن معا" في الفترة من 4-7 ديسمبر الجاري.

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المصدر: RT