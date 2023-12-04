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بوتين يزور معرض ومنتدى "روسيا" ويمنح جائزة "متطوع العام" (فيديو)

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى معرض ومنتدى "روسيا" الدولي، حيث شارك في حفل توزيع جوائز "متطوع العام" ضمن فعاليات منتدى "نحن معا".

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وقد بدأت أعمال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في مركز معارض عموم روسيا VDNKH بالعاصمة موسكو، 4 نوفمبر الماضي، وستستمر حتى 12 أبريل 2024.  وتستمر فعاليات منتدى "نحن معا" في الفترة من 4-7 ديسمبر الجاري.

وقام بوتين بجولة في الأجنحة التي تمثل جميع مناطق روسيا، وسيقوم بتقديم جائزة "متطوع العام" التي يشارك بها آلاف متطوع وناشط من أكثر من 40 دولة.

المصدر: تاس

 

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