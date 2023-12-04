بوتين يزور معرض ومنتدى "روسيا" ويمنح جائزة "متطوع العام" (فيديو)

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى معرض ومنتدى "روسيا" الدولي، حيث شارك في حفل توزيع جوائز "متطوع العام" ضمن فعاليات منتدى "نحن معا".

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وقد بدأت أعمال المعرض والمنتدى الدولي "روسيا" في مركز معارض عموم روسيا VDNKH بالعاصمة موسكو، 4 نوفمبر الماضي، وستستمر حتى 12 أبريل 2024. وتستمر فعاليات منتدى "نحن معا" في الفترة من 4-7 ديسمبر الجاري.

وقام بوتين بجولة في الأجنحة التي تمثل جميع مناطق روسيا، وسيقوم بتقديم جائزة "متطوع العام" التي يشارك بها آلاف متطوع وناشط من أكثر من 40 دولة.

المصدر: تاس