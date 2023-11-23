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اقتباسات من كلام بوتين تلقى رواجا كبيرا في معرض ومنتدى "روسيا" الدولي (صور)

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اقتباسات من كلام بوتين تلقى رواجا كبيرا في معرض ومنتدى
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بدأت اليوم في معرض ومنتدى "روسيا" الدولي عمليات بيع هدايا تذكارية تحمل عبارات واقتباسات من كلام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

 ويمكن للراغبين شراء قمصان أو قبعات تحمل مقولات بوتين الشهيرة والمعروفة، أو مزينة بتوقيعه الشخصي.

اقتباسات من كلام بوتين تلقى رواجا كبيرا في معرض ومنتدى
russia.riamediabank.ru

ولقيت هذه القطع التذكارية ترحيبا كبيرة بين زوار المعرض، وخصوصا لدى فئة الشباب، ومن بين أبرز المعروضات قمصان تحمل عبارة "لم نكن نحن من قرر ضم شبه جزيرة القرم، بل الناس!" وكذلك القمصان التي كتب عليها عبارة "أن تكونوا أعداءنا أو أصدقاءنا هو أمر مشرف في الحالتين!".

اقتباسات من كلام بوتين تلقى رواجا كبيرا في معرض ومنتدى
russia.riamediabank.ru

يجمع معرض ومنتدى "روسيا" الدولي أهم الإنجازات الروسية في ساحة واحدة، ويمكن لزواره التعرف على معروضات من 89 منطقة في روسيا وكذلك معروضات للإدارات الفيدرالية الرائدة والشركات والمنظمات العامة.

اقتباسات من كلام بوتين تلقى رواجا كبيرا في معرض ومنتدى
russia.riamediabank.ru
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وتقام فعاليات المعرض والمنتدى في الفترة ما بين 4 نوفمبر 2023 و12 أبريل 2024 بمركز معارض عموم روسيا في موسكو VDNKH.

اقتباسات من كلام بوتين تلقى رواجا كبيرا في معرض ومنتدى
russia.riamediabank.ru

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المصدر: RT

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