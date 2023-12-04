شركة روسية متخصصة في التقنيات العسكرية تقدم جهازا فريدا من نوعه للأشعة السينية

تقدم مجموعة "ألماز أنتي"، وهي عبارة عن اتحاد شركات روسية للصناعات العسكرية، في معرض طبي في موسكو منتجات مدنية، ومن ضمنها جهاز فريد من نوعه للأشعة السينية.

واللافت أن الشركة الروسية المتخصصة في الصناعات العسكرية بدأت تقدم مجموعة من المعدات الطبية المصنعة في روسيا في إطار برنامج "لإحلال الواردات" (استبدال المنتجات المستوردة بنظيرات محلية).

وفي المعرض عرضت الشركة:

- جهاز جراحي متنقل للأشعة السينية "أوبيرفايز" (Operviz) لإجراء التدخلات الجراحية تحت مراقبة الأشعة السينية.

RT

- "مولتيتراك" (Multitrack) نظام ملاحي بصري لعمليات جراحة الأعصاب.

RT

- "ريموشين" (Remotion) وهو عبارة عن هيكل خارجي آلي لإعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من ضعف حركة الأطراف السفلية.

RT

وينعقد في مدينة المعارض "إكسبو تسينتر" في العاصمة الروسية في الفترة من 4 وحتى 8 ديسمبر الجاري المعرض الدولي للرعاية الصحية 2023، وينعقد الحدث كجزء من المنتدى العلمي لأسبوع الرعاية الصحية الروسي.

وفي إطار المعرض تقدم شركات روسية مجموعة واسعة من المعدات الطبية للتشخيص بالأشعة السينية والجراحة والعلاج وإعادة التأهيل.

المصدر: RT





ستعرض Almaz-Antey مجموعة من معدات التشخيص بالأشعة السينية عالية التقنية من سلسلة R-600. تم إنشاء هذه المعدات على قاعدة مكونات محلية جديدة، بما في ذلك الحوامل الثلاثية الأصلية ومصادر إمداد الطاقة وأجهزة الاستقبال الرقمية. وتبلغ حصة المكونات الروسية في سلسلة R-600 حوالي 90%، ويتم إنتاج معظمها في منشآت كونسيرن.

لأول مرة، ستتمكن في جناح الشركة من رؤية الجهاز الجراحي المتنقل للأشعة السينية R-600 "Operviz" لإجراء التدخلات الجراحية تحت مراقبة الأشعة السينية. إنه مصنوع على أساس حامل ثلاثي الأرجل من النوع "C-arc" مع لوحة مسطحة ديناميكية وباعث للأشعة السينية أحادي الكتلة ثنائي البؤرة. سيتم عرض عملية تشغيل الجهاز للزائرين، بالإضافة إلى عرض فيديو حول عملية تجميع "Operviz" في موقع الإنتاج. سيتم أيضًا تزويد الضيوف بمجمع تشخيصي بالأشعة السينية يتم التحكم فيه عن بعد مع تقنية التركيب المقطعي R-600 "Polidiagnost"، وهو مصمم لإجراء جميع أنواع الفحوصات الشعاعية والفلورية. يتم استخدام مجمع التصوير الشعاعي الرقمي العالمي R-600 "Unarm-fluorograph" مع حامل متعدد الأوضاع في الدراسات الشعاعية للجمجمة والجهاز المفصلي العظمي والأعضاء والأنظمة البشرية الأخرى في غرف الأشعة السينية الثابتة.

كما تقدم الشركة في المعرض نظام ملاحة بصرية متعدد المسارات لعمليات جراحة الأعصاب. وهذا مجال واعد آخر تعمل شركة Concern على تطويره بنجاح. في السابق، تم شراء المعدات في هذه الفئة فقط في الخارج، ولم تكن هناك نظائرها الروسية. يسمح النظام البصري للملاحة الطبية متعدد المسارات للجراح بالتخطيط للتدخل الجراحي والتحكم في تصرفاته من خلال مراقبة حركة الأدوات الجراحية في منطقة الجراحة على شاشة المراقبة. يتم إنشاء نموذج افتراضي للمجال الجراحي مسبقًا باستخدام التصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي. "يرى" النظام العلامات العاكسة على الأداة الجراحية وينشئ صورة رقمية لها في المجال الجراحي الافتراضي بدقة عالية جدًا.

وفيما يتعلق بالحلول الرقمية للرعاية الصحية، ستقدم ألماز أنتي أنظمة الأجهزة والبرمجيات لغرفة العمليات. وهي مخصصة لتقديم المساعدة الاستشارية عن بعد في الوقت الحقيقي للفرق الجراحية والعاملين الطبيين في وحدات العناية المركزة. يتمتع الطبيب الاستشاري الذي يقدم الدعم عن بعد بفرصة الحصول على المعلومات الضرورية عن المريض عبر الإنترنت مباشرة من غرفة العمليات أو وحدة العناية المركزة: مراقبة العلامات الحيوية للمريض مع مرور الوقت، وتلقي الصور الطبية من معدات التشغيل والأجهزة الأخرى.

في جناح منظمة Concern، ستتمكن من رؤية الهياكل الخارجية الآلية Remotion، المصممة لاستعادة المرضى الذين يعانون من ضعف الحركة في الأطراف السفلية. نظام إعادة التأهيل التكيفي الذي يأخذ في الاعتبار الخصائص الفردية للمريض ودرجة ضعف نشاطه الحركي، بما في ذلك نظام أجهزة استشعار ردود الفعل ونظام التحفيز الكهربائي الوظيفي لعضلات المريض، يضمن أقصى قدر من التأثير التصالحي من الجلسات في الهيكل الخارجي. يتم إنتاج Remotion في نسختين: للبالغين والأطفال.

وستعرض ألماز أنتي أيضًا في المعرض جهازًا للمراقبة المستمرة وعن بعد لدرجة حرارة جسم الإنسان "إيبوليت"، والذي يتكون من مستشعر وجهاز تحكم خاصين. عند تثبيته على جسم الشخص، يقرأ المستشعر درجة الحرارة وينقلها إلى وحدة التحكم في الجهاز، التي تعالج الإشارة وترسل البيانات إلى الهاتف الذكي باستخدام وحدة البلوتوث المدمجة. بفضل تطبيق خاص، يمكنك مراقبة وحفظ سجل قراءات درجة حرارة الشخص على جهاز محمول.

وكما ذكر يان نوفيكوف، المدير العام لشركة JSC Concern VKO Almaz-Antey، "اليوم، يعد استبدال الواردات وإنشاء منتجات مبتكرة جديدة لقطاع الرعاية الصحية عنصرًا مهمًا للغاية لضمان الأمن والاستقلال التكنولوجي لروسيا." "منتجاتنا ليست أقل شأنا من النماذج الأجنبية، وتتفوق عليها في عدد من الخصائص التقنية والوظيفية،" -