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بوتين يقيّم وضع العلاقات بين موسكو ولندن

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بوتين يقيّم وضع العلاقات بين موسكو ولندن
kremlin.ru
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ولندن تمكنتا في السابق من بناء علاقات لضمان الاستقرار في العالم، لكن الوضع الحالي معروف، متطلعا للتغيير نحو الأفضل.

وأكد بوتين خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد السفير البريطاني لدى موسكو نايجل فيليب كيسي، قائلا: "الوضع الحالي في الحوار مع لندن معروف جيدا، دعونا نأمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل لصالح بلدينا وشعبينا".

وأشار الرئيس إلى أنه "تم مؤخرا الاحتفال بالذكرى الثمانين لمؤتمر طهران الشهير لقوى الحلفاء الثلاثة، الذي أرسى أسس النظام الحديث للعلاقات الدولية".

كما أوضح بوتين أنه "في فترة ما بعد الحرب وحتى وقت قريب، تمكنت بلداننا من بناء التفاعل على أساس مسؤوليتها الخاصة في الحفاظ على السلام والاستقرار والأمن العالميين، كأعضاء دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

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المصدر: RT

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