روسيا تبلغ لندن بقبول تعيين نايجل كيسي سفيرا لبريطانيا في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو أبلغت السفارة البريطانية بقبول ترشيح نايجل فيليب كيسي لمنصب السفير البريطاني الجديد لدى روسيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الخارجية الروسية أنه "وفقا للأعراف الدبلوماسية، قدم الجانب البريطاني ربيع العام الجاري طلبا إلى وزارة الخارجية الروسية للحصول على موافقة على تعيين نايجل فيليب كيسي سفيرا لبريطانيا في روسيا".

وأضافت الخارجية الروسية أنه "بعد استكمال الإجراءات اللازمة في يونيو الماضي، تم إبلاغ السفارة البريطانية في موسكو بقبول ترشيح كيسي".

وأعلنت الحكومة البريطانية في مطلع أغسطس الماضي، تعيين كيسي في منصب السفير البريطاني الجديد لدى روسيا، خلفا لديبورا برونيرت، التي شغلت هذا المنصب منذ بداية عام 2020.

ومن المقرر أن يباشر كيسي مهامه في نوفمبر المقبل، وستكون هذه المرة الثانية له للعمل في روسيا، حيث عمل قبل نحو عقدين سكرتيرا أولا للسفارة البريطانية بموسكو.

المصدر: سبوتنيك