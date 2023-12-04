البيت الأبيض يحدد متى سيوقف إمداد أوكرانيا بالأسلحة

أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان، يوم الاثنين، أن إمدادات الأسلحة لكييف ستتوقف بعد نفاد الأموال التي خصصتها واشنطن لمساعدة أوكرانيا.

وقال سوليفان في مؤتمر صحفي: "لا توجد طريقة للتغلب على هذه الحسابات، إذا لم يكن هناك تمويل لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، فلن نتمكن ببساطة من الاستمرار في إمداد أوكرانيا بالأسلحة".

ودعا سوليفان أعضاء الكونغرس الأمريكي مرة أخرى إلى التصويت لصالح طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن منح واشنطن الفرصة لمواصلة الدعم العسكري لكييف.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تعتبر الوضع في أوكرانيا صعبا، نظرا إلى أن الأموال المخصصة للإدارة الأمريكية لدعم كييف ستنتهي "قريبا جدا".

وأكد أن الإدارة الأمريكية أنفقت بالفعل ما يزيد على 97% من المبلغ الإجمالي للأموال المخصصة لدعم أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي