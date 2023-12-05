وزير الخارجية الأوكراني لا يتوقع انخفاض مساعدات الغرب إلى كييف

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أنه لا يتوقع انخفاضا في المساعدات إلى كييف من الغرب.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الهولندي هانكي بروينز سلوت في كييف: "اهتمام وسائل الإعلام قد تحول قليلا بسبب الصراع في الشرق الأوسط، لكن الاهتمام السياسي لم يتحول، أنا أيضا لا أرى أي انخفاض في الدعم القادم من الشركاء. إذا تحدثنا عن توريد الأسلحة والذخيرة، فكل شيء في الموعد المحدد، يدرك شركاؤنا أن هناك الكثير من الأمور على المحك في أوكرانيا، أكثر من مجرد مستقبل أوكرانيا، لذلك لا أتوقع أي تباطؤ أو نقصان سواء من حيث الاهتمام أو من حيث الدعم الذي يأتي إلينا".

وأشار كوليبا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقرر تخصيص 50 مليار دولار لكييف وفقا لبرنامج مساعدات مدته أربع سنوات، وهو قرار يجب اتخاذه في قمة الاتحاد الأوروبي في 14-15 ديسمبر.

كما ادعى كوليبا أنه لا أحد يستطيع إجبار كييف على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع موسكو حتى تقرر السلطات الأوكرانية الجلوس وبدء المفاوضات بنفسها.

وفي وقت سابق، بعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، برسالة إلى قادة الكونغرس حذرت فيها من أن واشنطن ستنفد مواردها بالكامل لمساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن نص هذه الرسالة: "لا يوجد لدينا وعاء سحري من الموارد المالية للتعامل مع هذا الوضع".

وأضافت: "لقد نفدت أموالنا، ونفد الوقت تقريبا".

وكتبت صحيفة واشنطن بوست، سابقا، أن جزءا كبيرا من الأموال الأمريكية المخصصة للقوات الأوكرانية، لا يصل فعليا إلى أوكرانيا، مضيفة: "إن أكبر سر في المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لنظام كييف، هو أن معظم الأموال يتم إنفاقها هنا في الولايات المتحدة".

المصدر: تاس