البيت الأبيض يخبر الكونغرس باحتمال استنفاد الأموال لمساعدة كييف بحلول نهاية العام

بعثت رئيسة مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، شالاندا يونغ، برسالة إلى قادة الكونغرس حذرت فيها من أن واشنطن ستنفد مواردها بالكامل لمساعدة أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن نص هذه الرسالة: "لا يوجد لدينا وعاء سحري من الموارد المالية للتعامل مع هذا الوضع".

وأضافت: "لقد نفدت أموالنا، ونفد الوقت تقريبا".

وكتبت صحيفة واشنطن بوست، سابقا، أن جزءا كبيرا من الأموال الأمريكية المخصصة للقوات الأوكرانية، لا يصل فعليا إلى أوكرانيا، مضيفة: "إن أكبر سر في المساعدات العسكرية التي تقدمها واشنطن لنظام كييف، هو أن معظم الأموال يتم إنفاقها هنا في الولايات المتحدة".

المصدر: تاس