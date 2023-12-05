الخارجية السلوفاكية: لا يمكننا تصور أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار أنه في الظروف الحالية لا يمكنه تصور أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن العضوية المحتملة لهذا البلد بالاتحاد "بعيدة جدا جدا".

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وقال في حديث لـ "standard.sk": "إنها مسألة جدية بالفعل. لكن في الظروف الحالية لا يمكنني تصور (عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي). كيف ستبرر مثلا السيدة أورسولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية) اقتراحها بشأن العضوية أو بدء المناقشة حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي أو كيف ستجيب عن السؤال كيف يمكننا بدء المفاوضات مع بلد يمر بمرحلة صراع عسكري... أعتقد أن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بعيدة جدا جدا".

وأعلن بلانار أمام الصحفيين في أعقاب جلسة وزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو في نهاية نوفمبر الماضي، أن سلوفاكيا ستدعم الطموحات الأوكرانية الخاصة بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانت هذه العملية عادية وليس سياسية. وأشار إلى أنه يجب على كييف أن تتفق مع الشروط التي تطرح أمام الدول الأخرى.

ومن المقرر أن تتم مناقشة القرارات المتعلقة ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وتخصيص الأموال لها، في القمة الأوروبية المقبلة التي ستعقد في بروكسل في 14 و15 ديسمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي