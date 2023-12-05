روسيا تبادر باستصدار بيان ضد الإسلاموفوبيا في مقر الأمم المتحدة بفيينا

قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف إن روسيا بادرت باعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا في مقر الأمم المتحدة بفيينا.

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جاء ذلك وفق ما نشره أوليانوف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "لقد بادرنا في مقر الأمم المتحدة في فيينا إلى اعتماد بيان جماعي ضد الإسلاموفوبيا، بما في ذلك الأعمال الوحشية المتمثلة في حرق القرآن الكريم، ومن أجل التعامل باحترام مع الديانات الأخرى".

وأوضح الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية أنه من المقرر الإعلان عن البيان في اجتماع لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في 8 ديسمبر الجاري، وتابع: "سنرى عدد المشاركين في التوقيع على البيان".

المصدر: نوفوستي