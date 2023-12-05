الدفاع الروسية: تحييد 33 مسيرة أوكرانية فوق بحر آزوف والقرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فجر اليوم الثلاثاء أن قواتها دمرت 22 طائرة بدون طيار أوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم خلال الليلة الماضية.

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم الليلة الماضية " إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 22 من المسيرات الأوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق مياه بحر آزوف وأراضي جمهورية القرم.

وفي نهاية الشهر الماضي أفادت الدفاع الروسية بإسقاط 13 مسيرة أوكرانية حاولت استهداف مواقع في شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT