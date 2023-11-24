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الدفاعات الروسية تسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد

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الدفاعات الروسية تسقط 16 مسيرة أوكرانية فوق القرم وفولغوغراد
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أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 13 مسيرة أوكرانية استهدفت القرم الروسية، و3 استهدف مقاطعة فولغوغراد غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "أحبطت الدفاعات الروسية ليلة الجمعة هجوما أوكرانيا جديدا بمسيرات استهدفت أراضي روسيا، وأسقطت 13 مسيرة فوق القرم و3 في مقاطعة فولغوغراد الروسية".

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واستهدفت مسيّرة أوكرانية الأربعاء الماضي مجموعة من الصحفيين في مقاطعة زابوروجيه التي انضمت إلى روسيا، ما أدى إلى مقتل مراسل قناة "روسيا 24" بوريس مقصودوف.

وأسقطت الدفاعات الروسية الأربعاء الماضي ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT

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