قطر تعلن نجاح ثاني عملية لم شمل أطفال أوكرانيين مع ذويهم

أعلنت قطر نجاح عملية لم شمل الأطفال الأوكرانيين الثانية مع عائلاتهم في أوكرانيا، ضمن جهود وساطتها المستمرة من أجل لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان إنه تمت استضافة 6 أطفال وعائلاتهم في مقر سفارة دولة قطر في موسكو، ومن ثم تم نقلهم إلى وجهاتهم النهائية.

وأعربت عن تقدير دولة قطر الكامل لحكومتي أوكرانيا وروسيا على تعاونهما والتزامهما بضمان سلامة وأمن هؤلاء الأطفال، وتقديم الرعاية الملائمة لهم طوال هذه العملية وقبلها.

دوله قطر تعلن عن نجاح جهود وساطتها المستمرة في لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع ذويهم في أوكرانيا#الخارجية_القطريةpic.twitter.com/KASrUYlitv — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 5, 2023

وأعربت الوزارة عن دعم دولة قطر التام للجهود التي يبذلها الجانبان الأوكراني والروسي لحماية حقوق ورفاه الأطفال المتأثرين بالأزمة المستمرة.

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وأكدت على التزامها بتيسير لم شمل الأطفال بعائلاتهم بطريقة آمنة وسريعة من جميع الجوانب.

وأشارت الخارجية القطرية إلى أن نجاح هذه العملية يعكس موثوقية قطر دوليا لدى مختلف الأطراف، والتزامها الدائم بتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستعدادها للقيام بدور بناء وفاعل في مختلف الأزمات والصراعات التي يواجهها العالم اليوم.

وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت في أكتوبر عن نجاح لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا.

المصدر: الخارجية القطرية