روسيا تغلق ملف الأطفال الأوكرانيين في كراسنودار وجميعهم في عهدة أقاربهم

أكدت مفوضة الرئاسة الروسية لحقوق الطفل، ماريا بيلوفا، تسليم جميع أطفال المواطنين الأوكرانيين الذين كانوا في إجازة بإقليم كراسنودار ولم يحالفهم الحظ في العودة لأسرهم بالوقت المحدد.

وقالت بيلوفا اليوم الجمعة في قناتها على "تيلغرام": "اليوم، وصلت جدّة إحدى أطفال المجموعة التي قضت إجازتها في إقليم كراسنودار. لقد أرسلوا لي مقطع فيديو عن هذا اللقاء، لقد اشتاقوا لبعضهم كثيرا وقد أسعدهم لم الشمل بينهم."

وشدّدت مفوضة حقوق الطفل على أن جميع هؤلاء الأطفال تم إرسالهم من قبل والديهم في إجازة طواعية في صيف وخريف عام 2022، وتعذر نقلهم بسبب التغيرات التي طرأت على خط المواجهة بالإضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى.

وذكرت بيلوفا أن 8 أطفال آخرين لعائلات أوكرانية متواجدون حتى الآن في شبه جزيرة القرم، وأعربت عن أملها في أن يكونوا قريبا مع أقاربهم.

إقرأ المزيد

وأضافت: "منذ أكتوبر 2022، عاد أكثر من 2500 طفل إلى عائلاتهم من مخيمات قضاء العطلات، وذلك على الرغم من الصعوبات التي نشأت في هذا الجانب. كما أن روسيا قدمت المساعدة وتواصل ذلك كي تكون تلك العائلات مع بعضها البعض. اتصلوا بنا للمساعدة في إيجاد طفلكم، الذي (أنتم) انفصلتم عنه بسبب العمليات العسكرية الجارية، وأيضا إذا كنتم تعرفون عن مثل هذه الحالات، يمكنك التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني (obr@deti.gov.ru)."

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية مارس الماضي، أفادت بيلوفا، بلم شمل 15 طفلا ممن تم إجلاؤهم إلى روسيا، مع أقاربهم في أوكرانيا. وأوضحت أن هنالك 380 طفلا كانوا تحت رعاية المؤسسات الاجتماعية في 19 منطقة، تم لم شملهم بأقاربهم، ولم يتم حرمان أي منهم من عائلاتهم، وأنه في حال التأكد من وجود أوصياء قانونيين عليهم، يتم التواصل معهم على الفور.

وأضافت بيلوفا، "اليوم لدينا 15 طفلا ينتمون إلى 8 عائلات، تواصلنا مع أقاربهم في أوكرانيا، وسيتم لم شملهم قريبا".

المصدر: تاس