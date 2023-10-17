سفير قطر يشيد بالتعاون بين الدوحة وموسكو في لم شمل أطفال أوكرانيين وذويهم

أعرب سفير قطر لدى موسكو أحمد بن ناصر آل ثاني عن ترحيب الدوحة بإعادة لمّ شمل الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم مؤخرا، بفضل التعاون المشترك بين قطر وروسيا.

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وقال الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني: "أود أن أتوجه بالشكر للمسؤولين في كل من روسيا وأوكرانيا على تعاونهم في الأشهر الأخيرة، وعلى تفانيهم الراسخ بالعمل لتحقيق هذا الإنجاز".

وأعرب عن أمله في أن تمهد هذه الخطوة الإيجابية الأولى الطريق لمواصلة الحوار بين الطرفين.

وأكد أنه "ما كان لعملية إعادة لمّ الشمل، ضمن الأمور الأخرى، أن تُكلل بالنجاح لولا الوساطة القطرية، الأمر الذي يؤكد بأن سياسة دولة قطر في اتخاذ الحوار كوسيلة هو الطريق الأمثل لخفض التصعيد وبناء الثقة وإحلال السلام الدائم".

من جهتها أشادت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بالتعاون الروسي القطري في قضية لم شمل الأطفال الأوكرانيين، وأعربت عن أملها في تعاون طويل الأمد ومثمر بين الجانبين لصالح الأطفال.

وكانت الخارجية القطرية قد أعلنت يوم أمس عن نجاح لم شمل عدد من الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا، في عملية اعتبرتها "بداية مهمة نحو لم شمل بقية الأطفال المتأثرين بالحرب الروسية الأوكرانية بعائلاتهم"

المصدر: RT