زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس
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تتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
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