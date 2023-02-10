بالفيديو.. تركيا تفتح أحد أكبر سدودها على الفرات والمياه تتدفق بسرعة هائلة نحو العراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا يظهر فيه قيام السلطات التركية بفتح سد أتاتورك تخوفا من انهياره بفعل الهزات الارتدادية.

وقالت مغردة على "تويتر": "في إجراء غير مسبوق تركيا تفتح سد أتاتورك الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات! تخوفا من انهياره بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا. المياه الحبيسة تتدفق الى زاخو في محافظة دهوك العراقية".

في إجراء غير مسبوق

تركيا تفتح سد أتاتورك

الذي يخزن 48 مليار متر مكعب من نهر الفرات !

تخوفاً من إنهياره

بفعل الهزات الزلزالية الارتدادية التي تشهدها تركيا حاليا.



المياه الحبيسة تتدفق الى زاخو في محافظة دهوك العراقية.#سد_اتاتورك#زلزال_ترکیا_وسورياpic.twitter.com/nDKzNQ8lwM — سنا✨ (@sanaa19896) February 9, 2023

#قیام_نهایی

رهاسازی آب از سدهای ترکیه به سمت عراق



منطقه پل عباسی در استان دهوک عراق و جاری شدن آب از سمت سدهای ترکیه ، که گفته می شود پس از بیم دولت اردوغان نسبت به وضعیت سد آتاتورک در حال رهاسازی است.#مهسا_امینی#زلزله_ترکیه_سوریهpic.twitter.com/3o0tKy31d4 — LiveIranNews (@Iran_News_2023) February 10, 2023

وصول مياه سد اتاتورك إلى العراق

بعد ان فتحت تركيا بوابات السد



مصائب قوم لقوم فوائد

توجه الى الله واترك امرك اليه

يسخر بالاقدار لك حاجتك pic.twitter.com/w5mMmS2NCZ — ميلاد (@mayaa_2222) February 10, 2023

وقال مغرد: "تضرر سد أتاتورك في جنوب شرق تركيا بسبب الزلزال القوي الذي ضرب البلاد. تتوافق هذه البنية التحتية مع السد الثالث في العالم بخزان سعته 48 مليار متر مكعب من المياه تمتد إلى 1800 متر".

The #Atatürk#Dam in southeast #Turkey was damaged by the strong #earthquake that hit the country.



This infrastructure corresponds to the third dam in the world by reservoir, with 48 billion cubic meters of water and is very long as it extends for 1,800 metres.#sentinel2pic.twitter.com/VelJGg12ji — R I C C A R D O (@rds_998) February 9, 2023

هذا ويعتبر سد أتاتورك من أكبر مشاريع المياه، وأكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في تركيا، والذي استغرق بناؤه حوالي 10 سنوات، ينتج حوالي 2400 ميغاواط من الكهرباء.

يقع السد في الروافد العليا لنهر الفرات، على بعد 80 كم شمال غرب مدينة أورفة، وعلى بعد 600 كم من العاصمة أنقرة، بين مرتفعات هضبة الأناضول القريبة من الحدود السورية، بما لا يزيد عن 60 كم وأكثر من 180 كم جنوب سد الكركيا.

المصدر: RT