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تركيا.. تشققات خطيرة في سد ملاطيا

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تركيا.. تشققات خطيرة في سد ملاطيا
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أفادت وسائل إعلامية تركية بأن الزلزال الذي هز تركيا فجر يوم الاثنين الماضي، أدى إلى حدوث تشققات في سد Sultan suyu في ملاطية، وقد تم فتح السد لتصريف المياه منه.

وقال حاكم ملاطية في بيان: "سيتم إفراغ سد Sultansuyu تدريجيا كإجراء احترازي. يجب أن يتوخى مواطنونا في الجزء السفلي من السد الحذر"، مؤكدا أنه "لا توجد مشكلة بالنسبة لسدودنا الأخرى".

وقال الدكتور جيهون أوزجيليك، وهو أستاذ محاضر في جامعة Muğla Sıtkı Koçman كلية الهندسة قسم الموارد المائية، إن منسوب المياه في السد انخفض إلى متر ونصف، مشيرا إلى أنه في حالة قيام السلطات بإخلاء الخزانات بطريقة خاضعة للرقابة. أعتقد أنه سيتم إصلاح السد أو هدمه، وذلك بناء على نتيجة التحليلات والفحوصات التي سيتم إجراؤها في المستقبل".

المصدر: expat guide turkey

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