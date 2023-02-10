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"حزب الله" اللبناني يعلق على سماح واشنطن بتمرير المعونات إلى سوريا

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Globallookpress
قافلة مساعدات إنسانية لضحايا الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا
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علق نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، على سماح الإدارة الأمريكية بتمرير المعونات إلى سوريا، مؤكدا أن هذا لن يغيّر من صورة واشنطن المتوحشة.

وكتب قاسم في حسابه على "تويتر": "الإدارة الأمريكية تفتقر إلى أدنى معايير الإنسانية بعقوبات قيصر وحصار سوريا وشعبها، ولن يغيِّر سماحها الآن بتمرير المعونات صورتها المتوحشة".

هذا وأصدرت الخزانة الأمريكية يوم الخميس ترخيصا عاما يسمح لمدة 180 يوما بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا.

المصدر: RT

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