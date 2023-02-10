مواطن تركي يسلم الشرطة حقيبة بها 4 ملايين دولار عثر عليها تحت الأنقاض (صورة)

سلّم مواطن تركي الشرطة حقيبة تحتوي على أربعة ملايين دولار، عثر عليها تحت أنقاض أحد المنازل التي دمرها الزلزال جنوبي البلاد.

ومحمد أوزبر أوسلو، موظف في بلدية قونية الحضرية وصل إلى هاتاي للانضمام إلى فرق الإنقاذ، قبل أن يعثر على الحقيبة ويسلمها للشرطة، وفق ما ذكرته صحيفة "صباح" التركية.

Hatay’da görevli Konya Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet Özber Uslu, enkazda bulduğu 4 milyon dolar dolu çantayı Polise teslim etti. #deprempic.twitter.com/2xtYSRj77D — Sabah (@sabah) February 10, 2023

ولليوم الخامس على التوالي تواصل فرق الإنقاذ جهودها في محاولة للعثور على ناجين آخرين تحت أنقاض المنازل المهدمة.

ولليوم الخامس على التوالي تواصل فرق الإنقاذ جهودها في محاولة للعثور على ناجين آخرين تحت أنقاض المنازل المهدمة.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا كارثة الزلازل جنوب البلاد إلى 19 ألفا و875 قتيلا، وعدد الإصابات إلى 79 ألفا و717 شخصا.

وأشارت "آفاد" صباح اليوم الجمعة إلى وقوع 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفا و780 شخصا من المتضررين من الولايات الـ10 المنكوبة.

وذكرت أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، والهلال الأحمر أرسلا 137 ألفا و973 خيمة ومليونا و507 آلاف و494 بطانية إلى مناطق الزلزال، ونصب 97 ألفا و973 خيمة عائلية حتى الآن.

المصدر: وكالات + صحيفة "الصباح" التركية