عائلة سورية من 13 شخصا تستغيث من تحت الأنقاض في بلدة تركية

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لعائلة سورية من 13 شخصا عالقة تحت الأنقاض في بلدة كهرمان مرعش التركية.

وحسب الفيديو المتداول يظهر أحد أفراد الأسرة، في حالة إعياء شديد وهو يناشد الجميع كي ينقذوا أفراد أسرته، كما يوجه رسائل لأقاربه الآخرين، ويدعوهم كي يستمروا في الحياة.

ووسط حديث الشاب، تسمع أصوات أطفال بين الركام.

عائلة سورية مؤلفة من 13 فردا تناشد عبر الفيديو لانقاذها من تحت أنقاض منزلها في #كهرمان_مرعش#تركياpic.twitter.com/8hxsDgWCAN — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) February 9, 2023

المصدر: صحيفة "تواصل" الإلكترونية