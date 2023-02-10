سوريا.. الدفاع المدني اللبناني ينتشل شخصا حيا من تحت الأنقاض في جبلة (فيديو)

تمكن فريق الدفاع المدني اللبناني مساء الجمعة من انتشال شخص على قيد الحياة من تحت أنقاض بناء الريحاوي في جبلة شمال غرب سوريا.

وأكدت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه ومرة أخرى يثبت فريق الإنقاذ اللبناني ممثلا بفوج إطفاء مدينة بيروت بالتعاون مع فرق الإسعاف والإنقاذ اللبنانية وفي ظروف عمل قاسية جدا، كفاءته.

وذكرت أن الفريق نجح في إخراج شخصين أحياء من تحت أنقاض المباني المدمرة في محافظة جبلة السورية، حيث تم انتشال امرأة وأبنها أحياء بعد أربعة أيام تحت أنقاض أحد المباني المدمرة بالكامل في محافظة جبلة.

وأضافت في بيان أن فريق الإنقاذ اللبناني توجه الى سوريا للمساهمة بعمليات الإنقاذ والإسعاف وانتشال العالقين تحت أنقاض المباني جراء الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا وسوريا معا منذ أيام.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية