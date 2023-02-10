السفارة الليبية تجلي 4 ليبيين عن المدن المنكوبة بالزلزال في تركيا

أعلنت السفارة الليبية في تركيا أنها أجلت أربعة مواطنين ليبيين من المدن التركية المنكوبة بالزلزال، ونقلتهم إلى إسطنبول.

وأشارت السفارة أنها على تواصل وتنسيق لإخراج 3 مواطنين آخرين، في مدن أنطاكيا وغازي عنتاب.

وضرب فجر الاثنين الماضي، زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، وأعقبه زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، فضلا عن الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: الحدث الليبي