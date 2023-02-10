بغداد تعلق على أنباء فتح السدود التركية بتأثير الزلازل

علقت وزارة الموارد المائية في العراق على ما يتم تداوله من أنباء عن فتح تركيا سدودها احترازيا إثر الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا.

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وقالت الوزارة إن "العديد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء عن قيام الجارة تركيا بفتح سدودها على إثر الهزات الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا وكأجراء احترازي من قبلهم".

وعبر صفحتها في "فيسبوك"، أوضحت الوزارة أنها "تتابع هذه الأنباء بشكل جدي ولم تؤشر الوزارة لحد الآن أي زيادة ملحوظة في محطات القياس الرئيسية على نهري دجلة والفرات".

وقال المكتب الإعلامي في الوزارة: وفي الوقت الذي نؤكد فيه بأن وضع سدودنا وخزاناتنا مطمئن جدا، نؤكد أيضا بأن لدينا فراغات خزنية كافية لاستقبال أي كميات مياه قد ترد من الجارة تركيا وباستطاعتنا خزنها بشكل آمن".

وخلال الساعات الماضية تداول عدد من المواقع والصفحات الإخبارية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلومات تقول إن تركيا بدأت تفتح بوابات السدود لديها، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق عدة في الجنوب التركي.

وذكرت بعض تلك المواقع أن الزلزال أدى إلى تشققات في بعض السدود وهو ما دفع تركيا، حسب المعلومات المتداولة، إلى فتح البوابات لخفض كميات المياه المحجوزة في السدود، وبهدف خفض الضغط على أجسام السدود.

المصدر: RT