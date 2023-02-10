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تركيا.. هزة أرضية تضرب مدينة كهرمان مرعش مجددا

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تركيا.. هزة أرضية تضرب مدينة كهرمان مرعش مجددا
Globallookpress
تركيا.. هزة أرضية تضرب مدينة كهرمان مرعش مجددا
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أفاد مراسل RT مساء يوم الجمعة بأن هزة أرضية ضربت مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا مجددا.

ووفق مصادر محلية فإن شدة الهزة التي ضربت كهرمان مرعش بلغت 4.7 درجة على مقياس ريختر.

كما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية شدتها 4.7 درجات ضربت ولاية كهرمان مرعش جنوب تركيا.

إلى ذلك أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد القتلى بالزلزال إلى 19 ألف و875، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.

المصدر: RT + وسائل إعلام تركية

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس