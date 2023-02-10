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حميميم: منظمات الغوث الدولية تتهرب من تقديم المساعدات للسوريين

أخبار العالم العربي

حميميم: منظمات الغوث الدولية تتهرب من تقديم المساعدات للسوريين
Legion-Media
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أشار اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى أن منظمات الإغاثة الدولية تتهرب من تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المنكوبين بالزلزال.

وقال إيغوروف في مؤتمر صحفي: "نحن مجبرون على لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تهرب المنظمات الأجنبية من تقديم المساعدات للمنكوبين في سوريا".

يشار إلى أنه وفقا لتفويض الأمم المتحدة، يتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بمحافظة إدلب، ومنه إلى المناطق الخارجية عن سيطرة الحكومة شمال سوريا.

المصدر: نوفوستي

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