شاب سوري في إسطنبول يتبرع بمتجر ألبسة كامل لضحايا الزلزال (فيديو)

تبرع شاب سوري بمتجر ألبسة كبير يمتلكه في إسطنبول لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وقال لمنظمي حملة التبرعات إن "المحل كله من الباب للحيط إلكن.. شيلوا وامشوا".

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صوّره أحد الناشطين وكشف فيه تفاصيل القصة.

وقال مصور الفيديو وهو مقيم في تركيا: "بالأمس أطلقنا حملة شبابية لجمع المساعدات وإرسالها للشمال السوري."

شاب #سوري في #اسطنبول، تبرع بكامل ممتلكات محله التجاري لصالح حملة تبرعات شبابية سترسل الى #الداخل_السوري



مثلُ المؤمنين في تَوادِّهم ، وتَرَاحُمِهِم ، وتعاطُفِهِمْ pic.twitter.com/wXlzrcsVEL — عبد الملك عبود (@abdalmalekabod3) February 10, 2023

ولفت مسؤول هذه الحملة واسمه "مهدي" إلى أن الشاب مالك المتجر طلب لقاء المسؤول عن الحملة وطلب حضوره إلى المتجر بشكل ضروري.

وأضاف أنه بمجرد قدومه إلى الشاب صاحب متجر الألبسة خاطبه قائلا: "مهدي المحل كله من الباب للحيط إلكن..شيلوا وإمشوا."

وأكد مصور الفيديو في لقطاته أن الألبسة التي يعرضها المتجر تصنف بين الملابس الثمينة ومن علامات تجارية معروفة في تركيا.

وأكد "مهدي" أن مالك المتجر أبلغهم أنه سيعود في الصباح كي يقوم بتعبئة الملابس بنفسه في أكياس خاصة، وهو ما تم بالفعل.

المصدر: RT